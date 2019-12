Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eispiraten Crimmitschau erhalten zum kommenden Punktspielwochenende Unterstützung von ihrem DEL-Kooperationspartner Fischtown Pinguins. So erhält der 21-jährige Stürmer Luca Gläser eine Förderlizenz für die Eispiraten.

„Wir sind froh über die Unterstützung von unserem Kooperationspartner Fischtown Pinguins Bremerhaven an so einem wichtigen Wochenende. Dies sollte zugleich Ansporn an unsere Jungs sein, um weitere wichtige Punkte im Kampf um die Playoffs einzufahren.“, meint Teammanager Ronny Bauer über die Ausleihe des DEL-erfahrenen Angreifers. Luca Gläser, der im sächsischen Schlema geboren wurde und auch in zahlreichen Nachwuchsmannschaften des ETC Crimmitschau spielte, kann trotz seines jungen Alters auf eine bewegte Karriere schauen. Nachdem der Offensivmann mit den Jungadlern Mannheim dreimal in Folge DNL-Champion wurde, entwickelte er sich bei den Bayreuth Tigers schnell zu einer wichtigen Stütze und konnte für diese in zwei Spielzeiten 14 Tore und 22 Vorlagen in der DEL2 erzielen. Seit dieser Saison steht der jahrelange U-Nationalspieler Deutschlands bei den Fischtown Pinguins unter Vertrag und konnte in 27 Erstliga-Einsätzen zwei Treffer und fünf Vorlagen beisteuern.

Gläser soll die Eispiraten unterstützen, nachdem deren Lazarett nach dem vergangenen Doppelwochenende gegen die Kassel Huskies weiter wuchs. So fielen mit Alex Wideman, Austin Fyten, Vincent Schlenker, Ole Olleff und Carl Hudson zwischenzeitlich fünf Leistungsträger verletzungsbedingt aus.