Youngster aus Schwenningen

Louis Majher verstärkt die Offensive des EHC Freiburg

10.10.2025, 16:18 Uhr Lesedauer: eine Minute

Der EHC Freiburg reagiert auf die aktuelle Personalsituation und erweitert seinen Kader um den jungen Angreifer Louis Majher. Der 20-jährige Stürmer stammt aus Lörrach und gilt als vielversprechendes Talent, das seine Ausbildung in der Organisation der Schwenninger Wild Wings durchlaufen hat.

Majher durchlief beim SERC sämtliche Nachwuchsstufen und überzeugte in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) mit konstant starken Leistungen, wo er sich als Topscorer seines Teams einen Namen machte. In der Saison 2023/24 sammelte der Linksschütze zudem bei den Lindau Islanders erste Erfahrungen im Seniorenbereich und stand in der vergangenen Spielzeit auch im DEL-Kader der Wild Wings, wo er unter anderem gegen Wolfsburg und Bremerhaven zum Einsatz kam.

„Louis ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat. Wir sehen in ihm ein Spieler mit Potenzial und wollen ihm die Möglichkeit geben, sich bei uns auf Profiniveau zu beweisen“, erklärt Sportdirektor Peter Salmik.