ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Alle Spiele der DEL2 live und exklusiv auf SPORTEUROPE.TV
Anzeige
Youngster aus Schwenningen

Louis Majher verstärkt die Offensive des EHC Freiburg

Lesedauer: eine Minute
Bild von HOCKEYWEB
HOCKEYWEB
Redaktion
(Foto: dpa)

Der EHC Freiburg reagiert auf die aktuelle Personalsituation und erweitert seinen Kader um den jungen Angreifer Louis Majher. Der 20-jährige Stürmer stammt aus Lörrach und gilt als vielversprechendes Talent, das seine Ausbildung in der Organisation der Schwenninger Wild Wings durchlaufen hat.

Anzeige

Majher durchlief beim SERC sämtliche Nachwuchsstufen und überzeugte in der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) mit konstant starken Leistungen, wo er sich als Topscorer seines Teams einen Namen machte. In der Saison 2023/24 sammelte der Linksschütze zudem bei den Lindau Islanders erste Erfahrungen im Seniorenbereich und stand in der vergangenen Spielzeit auch im DEL-Kader der Wild Wings, wo er unter anderem gegen Wolfsburg und Bremerhaven zum Einsatz kam.

„Louis ist ein junger, ehrgeiziger Spieler, der sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat. Wir sehen in ihm ein Spieler mit Potenzial und wollen ihm die Möglichkeit geben, sich bei uns auf Profiniveau zu beweisen“, erklärt Sportdirektor Peter Salmik.

DEL2
Alle Spiele der DEL2 live auf SPORTEUROPE.TV für 34,90 € pro Monat
Anzeige
Weitere Artikel
Felix Krüger kommt per Dresdner Förderlizenz nach Weiden.
Felix Krüger kommt per Förderlizenz zu den Blue Devils Weiden
DEG-Torwarttrio komplett: Ryan Bednard hat deutschen Pass erhalten
Eisbären Regensburg müssen sich Düsseldorf geschlagen geben
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Luleå HF im CHL-Duell mit den Fischtown Pinguins Bremerhaven.
SHL-Vorschau 2025/26: Luleå HF
Die Iserlohn Roosters mit Torhüter Hendrik Hane gewinnen das Turnierfinale um den NRW-Cup gegen die Kölner Haie.
DEL Quotenboost: Iserlohn mit 8.94 Quote statt 1.49!
Marco Sturm als Cheftrainer auf der Bank der Boston Bruins mit einigen Spielern.
Marco Sturm bleibt mit Boston Bruins ungeschlagen
Mehr Artikel →
Anzeige