Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach seinem Bruder Nick wird nun auch Louis Latta die Ravensburg Towerstars für den Rest der Saison verstärken. Der 23-jährige Stürmer war ebenfalls zuletzt bei den Blue Devils Weiden unter Vertrag.

Der gebürtige Schongauer durchlief die Jugend- und Juniorenstationen beim EC Peiting, 2015 zog es Louis Latta zum U19 Team nach Köln, wo er sich mit einer starken Saison für Einsätze bei der U18 Weltmeisterschaft empfehlen konnte. Wie sein Bruder Nick besitzt auch Louis Latta neben der deutschen, auch die kanadische Staatsbürgerschaft. Dies vereinfachte die Herausforderung in den drei nachfolgenden Spielzeiten von 2016 bis 2019, die der 1,89 Meter große Stürmer bei Sarnia Sting und Brantfort in kanadischen Juniorenligen bestritt. Es folgte dann die Rückkehr nach Deutschland, wo Louis Latta beim ESV Kaufbeuren in der DEL2 aufs Eis ging, gefolgt von zwei Jahren bei den Blue Devils Weiden in der Oberliga-Süd.

Daniel Heinrizi Geschäftsführer Sport sagt: „Wir sind froh, dass wir nun auch Louis zu uns ins Team aufnehmen können und uns dadurch Kadertiefe verschaffen. Er wollte sich unbedingt beweisen und hat nun bei uns die Chance.“

„Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat und danke den Towerstars für die Möglichkeit, mich hier zeigen zu können”, sagt Louis Latta und ergänzt: “Der Mannschaft will ich helfen, in den Play-offs so weit wie möglich zu kommen.”

Cheftrainer Peter Russell sagt: „Louis ist ein Powerforward, der uns Energie und Einsatz aufs Eis bringen wird. Er ist ein guter Schlittschuhläufer und wird sich in unserem laufintensiven Spielsystem schnell zurechtfinden.“

Louis Latta hat bei den Towerstars am Donnerstagvormittag sein erstes Training bestritten, sofern die Lizenzierungsformalitäten abgeschlossen sind, wird er am Sonntag beim Gastspiel in Frankfurt mit der Nummer 74 erstmals in der Aufstellung stehen. „Ein Dank geht an dieser Stelle auch an unseren Partner Tobias Rommelspacher, der in den Gesprächen mit Weiden mit vermittelt hat, sowie an die Blue Devils Weiden, dass alle Formalitäten schnell geklärt werden konnten“, schreibt der Club in seiner Pressemitteilung.