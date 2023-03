Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Kassel Huskies haben den laufenden Vertrag mit dem 25-Jährigen verlängert, somit geht Spitzner in seine fünfte Saison bei den Nordhessen.

Ausgebildet wurde Lois Spitzner unter anderem im Nachwuchs der Eisbären Berlin und bei den Krefeld Pinguinen. Über Stationen in der Oberliga Nord in Duisburg und Herne kam der Linksschütze 2019 zu den Huskies. Der gebürtige Chemnitzer hat mittlerweile 211 Partien in Blau-Weiß absolviert, in denen er bisher 115 Scorerpunkte sammeln konnte (56 Tore, 59 Assists). In der laufenden Spielzeit kommt der Außenstürmer auf 25 Scorerpunkte (15 Tore, 10 Assists).

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Lois hat bei uns in dieser Saison den nächsten Schritt in seiner Entwicklung vollzogen. Er hat sich über die letzten Jahre eine wichtige Position in unserem Kader erarbeitet und wir trauen ihm diese Rolle auch nächste Saison wieder zu.”

Lois Spitzner: „Kassel ist für mich wie ein zweites Zuhause geworden. Vor den Kasseler Fans Eishockey zu spielen, macht unglaublich Spaß und ich freue mich auf meine fünfte Saison bei den Huskies.“