Lesedauer: ca. 1 Minute

​Weitere Vertragsverlängerung bei den Kassel Huskies: Auch Stürmer Lois Spitzner bleibt dem Rudel erhalten.

Für den 24-Jährigen wird es die dritte Saison in Nordhessen. Nachdem er in der Spielzeit 2019/20 noch per Leihe aus Wolfsburg in Kassel aktiv war, gehörte er vergangenes Jahr fest zum Kader der Schlittenhunde.

In der abgelaufenen Saison spielte der Außenstürmer stark auf und war ein Garant im Kasseler Offensivspiel. Nach 18 Punkten in der Vorsaison konnte der gebürtige Chemnitzer seine Punkteausbeute auf eindrucksvolle 48 Scorerpunkte ausbauen. Mit 19 Treffern war Spitzner zudem dritterfolgreichster Huskies-Torschütze der vergangenen Saison.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Lois hat sich in der vergangenen Saison sehr stark entwickelt und war ein wichtiger Spieler für uns. Es freut uns daher, dass er auch im kommenden Jahr für uns aufläuft.“

Huskies-Trainer Tim Kehler: „Ich freue mich, Lois für eine weitere Saison in unserer Mannschaft zu haben. Seine Entwicklung in den letzten zwei Jahren war außergewöhnlich und ich gehe davon aus, dass seine Rolle in unserem Team weiter wachsen wird.“