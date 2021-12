Lesedauer: ca. 3 Minuten

​In ihrem dritten Spiel der Woche empfingen die Joker aus Kaufbeuren die Löwen aus der Mainmetropole.

Die Hausherren wollten den dritten Sieg in dieser Woche einfahren, während es für die Gäste um wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze ging. Die Frankfurter gewannen dieses umkämpfte Spiel mit 3:4.

Die Mannschaft von Tray Tuomie erwischte den besseren Start in die Partie und konnte sich immer wieder vor Bastian Kucis zeigen. Doch die Frankfurter kamen in der Folge immer besser ins Spiel. Spätestens nach dem Lattenschuss von Manuel Strodel in der 9. Spielminute waren die Busbeine Geschichte. Fortan übernahmen die Löwen immer mehr die Kontrolle über das Geschehen und konnten sich in Minute 14 erstmals belohnen. Rylan Schwart traf in Baseballmanier, als die Joker den ersten Schuss noch blocken können, doch der Kanadier reagierte blitzschnell und beförderte den Puck aus der Luft in die Maschen. Die bayerischen Schwaben ließen sich davon nicht beeindrucken und antworteten im direkten Gegenzug: Sami Blomqvist klaute dem Frankfurter Verteidiger die Scheibe und spielte daraufhin einen Doppelpass mit Branden Gracel, welchen er dann zum Ausgleich nutze. Rund drei Minuten später war es wieder Sami Blomqvist, welcher von hinter dem Tor passte, in den Slot passte, wo Markus Lillich als erster reagierte und zur erstmaligen Führung der Heimmannschaft traf. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause.

Das zweite Drittel begann ausgeglichen. Doch in der 23. Spielminute brachte Frankfurt die Scheibe vors Tor, wo erneut Rylan Schwartz am schnellsten reagierte und den Spielstand neutralisierte. Im anschließen Powerplay der Joker traf ein abgefälschter Schuss von Branden Gracel nur die Latte. Dock kurz darauf musste Maximillian Faber wegen eines hohen Stocks in die Kühlbox. Dies bedeutete 30 Sekunden mit zwei Mann mehr auf dem Eis für die Joker dies nutzten die Wertachstädter durch Sören Sturm, der mit einem platzierten Schlafschuss traf.

In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten, ehe die Löwen nach einer Strafe gegen Alexander Thiel erstmals in Überzahl agieren durften. In dieser belagerten die Gäste das Tor von Stefan Vajs doch die bayerischen Schwaben konnten dem Druck standhalten und überstanden die Unterzahl schadlos. Dies setzte bei dem Team von Tray Tuomie neue Kräfte frei und so schafften sie es sich über längere Zeit im Drittel der Gäste festzusetzen. Doch genau in dieser Druckphase trafen die Gäste: Maximilian Faber schoss von der blauen Linie, wo die Scheibe von Rylan Schwartz unhaltbar abgefälscht wurde. Die Schiedsrichter konsolidierten zur Überprüfung den Videobeweis, doch das Tor hatte weiterhin Bestand. Direkt danach gab es eine Strafzeit gegen den ESV Kaufbeuren. Während man es vorhin vonseiten der Hausherren noch schafften, die Frankfurter vom Tor fernzuhalten, machten die Männer von der Mainmetropole diesmal kurzen Prozess. Dylan Wruck fand Carsin McMillan am langen Pfosten und dieser drehte das Spiel zugunsten der Gäste. Die Führung setzte neue Kräfte bei den Hessen frei und sie drückten jetzt auf ein weiteres Tor.

Direkt zu Beginn des letzten Spielabschnittes hat Phillip Krauss den Ausgleich auf dem Schläger, scheiterte aber an Bastian Kucis. Kurz darauf gab es dann Strafen gegen beide Teams und so gab es für zwei Spielminuten ein Spiel mit vier Feldspielern auf beiden Seiten. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend. Die beste Chance hatte in dieser Phase Branden Gracel als er nach Vorlage von Sami Blomqvist nur das Lattenkreuz traf. Die Joker sind fortan die bessere Mannschaft und tun alles, um das Spiel zu drehen. In der 55. Spielminute zeigte dann Stefan Vajs seine Klasse, als er einen Alleingang von Yannick Wenzel entschärfte. 200 Sekunden vor Spielende bekamen dann die Hausherren nochmal die Chance auf den Ausgleich, als Marius Erk wegen Stockschlags auf die Strafbank musste. Doch die bayerischen Schwaben schafften es nicht dies zu nutzen und als 75 Sekunden vor Ende Sören Sturm auf die Strafbank muss sind die Gäste in der besten Position für den Auswärtssieg. Am Ende bringen es die Frankfurter über die Zeit und nahmen drei wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenführung mit an den Main.