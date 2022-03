Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Löwen Frankfurt haben Verteidiger Davis Vandane verpflichtet, der zuletzt für den Dornbirner EC in der ICEHL gespielt hat.

Der Abwehrspieler wirft nicht nur 1,93 Meter Körpergröße in die Waagschale, sondern verfügt auch über Erfahrung aus 364 Spielen in den nordamerikanischen Ligen WHL und ECHL. In Europa ist der Kanadier seit 2018 unterwegs, spielte für den HKM Zvolen bzw. den ungarischen DVTK Jegesmedvék jeweils eine Saison in der slowakischen Extraliga, gab in Dänemark in der Metal Ligaen bei Esbjerg Energy seine Visitenkarte ab und wurde dann von den Dornbirn Bulldogs in die höchste österreichische Spielklasse geholt.



Vandane, der in Kanada einmal eine Saison lang mit Leon Draisaitl auf dem Eis stand, sorgte bei seinen bisherigen Clubs als Verteidiger aber auch für Torgefahr und trug sich regelmäßig in die Scoringlisten ein. In 57 Spielen für Esbjerg Energy konnte der 29-Jährige bemerkenswerte 51 Punkte verbuchen, beim Dornbirner EC erzielte der Rechtsschütze in 50 Spielen insgesamt 33 Scorerpunkte.

Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir sind froh, die Möglichkeit bekommen zu haben, uns auf der Ausländerposition noch absichern zu können. Davis ist ein erfahrener Allround-Verteidiger mit Gardemaß und wird bereit sein, der Mannschaft zu helfen, wenn sie ihn braucht.“

Die Löwen standen schon vor Beendigung der VTB-Partnerschaft bei Davis Vandane im Wort, sodass die Verpflichtung über die Löwen-Gesellschafter und Partner extern finanziert wird.

Zudem erhält Nachwuchs-Stürmer Luca Hauf vom Kooperationspartner Krefelder EV einen DEL2-Fördervertrag. Der 18-jährige Krefelder wurde beim KEV ausgebildet, spielt seit 2020/21 für die U20- bzw. die Oberliga-Mannschaft und stand auch schon 14 Mal für das DEL-Team, die Krefeld Pinguine, auf dem Eis. Im Trikot mit dem Bundesadler auf der Brust kam er außerdem bisher in der U16-, der U17- sowie der U18-Auswahl des DEB international zum Einsatz.