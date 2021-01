Lesedauer: ca. 2 Minuten

Frankfurt wollte nach dem guten Start aus der Corona-Zwangspause mit sieben Punkten aus drei Spielen die nächsten Zähler in der heimischen Eissporthalle einfahren. Bad Tölz musste wie zuletzt mit einem dezimierten Kader die Reise nach Frankfurt antreten, setzte sich aber trotz allem am Ende mit 4:1 aus ihrer Sicht durch.

Zu Beginn des ersten Drittels neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend. In der fünften Spielminute hatte Christian Kretschmann die erste Gelegenheit, die Frankfurter in Führung zu bringen. Nach einem Pass von Manuel Strodel scheiterte die Nummer 57 der heimischen Löwen jedoch an Maximilian Franzreb im Kasten der Tölzer. Nur wenige Sekunden später hatte Reid Gardiner nach einem Alleingang auf der Gegenseite die Riesengelegenheit, seine Farben in Front zu bringen. Sein Schuss prallte jedoch vom Lattenkreuz zurück ins Spielfeld.

Kurz darauf kam es zu einem Frankfurter Schockmoment, als Basti Kucis (Goalie Frankfurt) nach einem Zusammenprall mit einem Tölzer Stürmer zunächst verletzt liegen blieb und anschließend durch Patrick Klein ersetzt werden musste. Wenige Minuten nach der Einwechslung musste Patrick Klein den Puck zum ersten Mal aus dem eigenen Netz holen. Den ersten Schuss von Marco Pfleger konnte Klein noch zur Seite abwehren, allerdings landete dieser direkt beim einschussbereiten Mario Lamoureux, der die Führung für die Gäste markierte. Frankfurt ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und glich in der 14. Spielminute nach einer schönen Kombination ihrer Top-Reihe in Person von Stephen MacAulay zum 1:1 aus. In der Folge hatten beide Teams die Möglichkeit, für die erneute Führung zu sorgen. Auf Tölzer Seite war es zunächst Lubor Dibelka, der aus kurzer Distanz nur den Pfosten traf. Im direkten Gegenangriff scheiterte Christian Kretschmann ebenfalls am Aluminium.

Auch wenn die Unparteiischen im ersten Drittel noch keinen Spieler auf die Strafbank schickten, so holten sie es im zweiten Drittel nach. Zunächst musste Bad Tölz nach einem Beinstellen von Oliver Ott mit einem Mann weniger agieren, vier Sekunden vor Ablauf der Strafe gesellte sich noch ein weiterer Tölzer Spieler zu ihm auf die Strafbank. Frankfurt schaffte es aber nicht, sich wirklich gute Torgelegenheit heraus zu spielen. Nach einer weiteren Strafe von Bad Tölz in der 32. Spielminute hatte Frankfurt erneut die Chance auf die Führung, doch auch dieses Frankfurter Überzahlspiel blieb ungenutzt

In der Folge zeigten die Gäste mit einem Doppelschlag in zwei aufeinander folgenden Überzahlsituationen, wie man das Powerplay zu seinen Gunsten nutzt und gingen mit einer 3:1-Führung aus ihrer Sicht in die letzte Drittelpause.

Frankfurt versuchte im letzten Drittel noch einmal heran zu kommen, aber Bad Tölz agierte wie auch im gesamten bisherigen Spielverlauf ziemlich clever. Phasenweise stellten die Tölzer Löwen sich mit einer 1-1-3-Aufstellung den Frankfurtern entgegen, um diese früh am Spielaufbau zu hindern. Kurz vor Schluss nahm Frankfurt noch einmal den Torwart vom Eis, jedoch ohne Erfolg. Im Gegenteil: Max French machte mit seinem zweiten Treffer Sekunden vor Schluss alles klar – 1:4 am Ende.

Insgesamt ein verdienter Sieg für den EC Bad Tölz, die trotz ihres dezimierten Kaders eine von Beginn an starke Auswärtsleistung abrufen konnten. Weiter geht es für beide Teams schon am Freitag. Bad Tölz muss den Weg nach Heilbronn antreten und die Löwen Frankfurt sind beim EV Landshut zu Gast.