Meistertrainer Bo Subr wird in der kommenden Saison nicht mehr die Mannschaft der Löwen Frankfurt trainieren. Das verkündeten die Hessen am Dienstag.

Bohuslav Subr wechselte von den niederländischen Tilburg Trappers aus der Oberliga Nord an den Main – gemeinsam mit seinem versierten Trainerstab Assistent & Development Coach Jan Barta, Video & Goalie Coach Valtteri Salo sowie Fitness & Athletik Coach David Dubiel (vom Fitnesspartner PrimeTime Fitness) leitete er als Headcoach gemeinsam mit seinem Trainerteam die Geschicke der Löwen Frankfurt in 52 Hauptrundenspielen und Sie erreichten – neben dem Hauptrundensieg – in einer beispiellosen Playoff Serie mit dem Löwen-Team auch die DEL2-Meisterschaft 2021/2022.

Sportdirektor, Franz-David Fritzmeier: „Wir bedanken uns bei Bo für die sehr gute Arbeit, welche er gemeinsam mit dem Trainerteam geleistet hat. Nach intensiven Gesprächen sind wir allerdings zu dem Schluss gekommen, dass Bo`s und unsere Ansichten, unter anderem auch hinsichtlich der zukünftigen finanziellen Bedingungen, sehr weit auseinanderliegen. Somit haben wir uns entschieden, Bo keinen Vertrag mehr anzubieten."