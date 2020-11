Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Löwen Frankfurt sind kurz nach Beginn der DEL2-Saison 2020/2021 noch einmal auf dem Transfermarkt tätig geworden und haben Landon Ferraro verpflichtet. Der Angreifer, der über 80 NHL-Spiele bestritten hat und letzte Saison bei den Eisbären Berlin spielte, wurde vorerst für zwei Monate unter Vertrag genommen. Mit der Verpflichtung reagieren die Löwen auf den langfristigen Ausfall von Angreifer Stephen MacAulay.

Löwen-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir haben ein wenig Geduld gebraucht, die sich jetzt ausgezahlt hat. Mit Landon Ferraro haben wir einen sehr erfahrenen Spieler für uns gewinnen können, um den bitteren Ausfall von Stephen MacAulay – immerhin einer unserer Schlüsselspieler – zumindest für die nächsten beiden Monate kompensieren zu können. Landon ist ein ähnlicher Spielertyp wie ‚Mac‘. Er ist ein absoluter Teamplayer mit Führungsqualitäten.“

Landon Ferraro: „Ich freue mich riesig auf Frankfurt. Vergangene Saison habe ich erstmals außerhalb Nordamerikas gespielt und mir hat das deutsche Eishockey wirklich gut gefallen. Jetzt kann ich erneut in Deutschland spielen, und dass in einer tollen Stadt wie Frankfurt und für ein ambitioniertes Team wie die Löwen – was will man mehr.“

Ferraro (29) wurde im NHL Draft 2009 in der 2. Runde von den Detroit Red Wings ausgewählt. Er absolvierte 77 reguläre Saisonspiele in der NHL für die Red Wings, die Boston Bruins und Minnesota Wild und erzielte dabei 12 Punkte (7 Tore/5 Assists). Zudem stand er in 7 NHL-Playoffspielen auf dem Eis.

In 354 AHL-Hauptrundenspielen kam der Angreifer auf 183 Punkte (95 Tore/88 Assists) für die Grand Rapids Griffins, Chicago Wolves und Iowa Wild. 33 Mal spielte er in der AHL in den Playoffs und erzielte 19 Punkte (6 Tore/13 Assists).

Vergangene Saison spielte Ferraro in der DEL für Berlin. Dort erzielte er in 40 Einsätzen 21 Punkte (12 Tore/9 Assists). Ferraro ist der Sohn von NHL-Legende Ray Ferraro und zudem verwandt mit Tony Granato.