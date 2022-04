Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Löwen Frankfurt haben nach einem 2:1-Erfolg im vierten Finalspiel der DEL2-Playoffs gegen die Ravensburg Towerstars den sportlichen Aufstieg ins Oberhaus erreicht. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung, verloren im weiteren Verlauf jedoch die Kontrolle über die Partie. Somit sicherten sich die Hessen mit zwei Treffern den entscheidenden Sieg und die DEL2-Meisterschaft.

Auch wenn die Rollen schon vor der Partie klar verteilt waren, sahen die knapp 3500 Zuschauer ein ausgeglichenes erstes Drittel, das ausschließlich von Strafen und sehr harten Fouls geprägt war. Nach einem Faustkampf zwischen Adam Mitchell und Denis Pfaffengut erhielt ausgerechnet Ravensburgs Leistungsträger Sam Herr (17.) eine Matchstrafe wegen Slew-Footings. Vorteile ergaben sich dadurch für die Hessen nicht, da auch Carson McMillan und Reid McNeill das Eis kurz darauf verlassen mussten. Eishockey wurde in den ersten 20 Minuten, die mit einem weiteren Fight, diesmal zwischen Kyle Sonnenburg und David Zucker endeten, nur selten gespielt.



Anders als in den ersten zwei Partien war keine klare Überlegenheit seitens der Löwen zu sehen und die Stars erspielten sich diverse gute Chancen. Gerade als die Gäste nach einer Strafe gegen Maximilian Faber wieder vollzählig waren, zappelte der Puck das erste Mal im Netz: Zucker (33.) verwertete ein Zuspiel von Robbie Czarnik und brachte die Ravensburger mit 1:0 in Führung. Die erste Playoff-Niederlage der Gäste aus Frankfurt lag in der Luft. Kurz vor Schluss musste jedoch James Bettauer das Eis verlassen, sodass die Gäste ihre Überzahlsituation ausnutzen und Faber (39.) zum 1:1 einschieben konnte.

Der Ausgleich verunsicherte die Gastgeber nicht. Immer wieder fanden sie den Weg in die gegnerische Zone und setzten die Frankfurter unter Druck. Während die Stars mehr Chancen kreierten, nutzten die Löwen eine ihrer wenigen Chancen. Erlöst wurden sie durch McNeill (55.), der mit dem 2:1 die Emotionen im Gästeblock überkochen ließ. Die Uhr tickte, Ravensburg gab nicht auf und schließlich brachten die Mainstädter die Führung über die Zeit.

Die Frankfurter gewannen damit ihre erste DEL2-Meisterschaft seit 2017. Während der Aufstieg zum damaligen Zeitpunkt noch nicht möglich war, ist dieser Traum für die Hessen nun Realität geworden. Zur Saison 2022/23 treten sie in der DEL an. Für die Towerstars, die sich tapfer geschlagen haben, bleibt der Vizemeistertitel.