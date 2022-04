Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Löwen Frankfurt gewannen die erste Partie im Halbfinale der DEL2-Playoffs gegen die Heilbronner Falken mit 4:1 und stellten ihre Aufstiegsambitionen wie schon gegen den EHC Freiburg von Beginn an unter Beweis. Die Hessen untermauerten mit schnellen Angriffen ihre starke Leistung gegen sichtlich überforderte Falken, für die dennoch alles offen ist.

Die Mannschaft von Bohuslav Subr setzte direkt nach dem Anpfiff auf ihre Offensivqualitäten und erzielte durch Pierre Preto (6.) die Führung zum 1:0. Dieser war nur zwei Minuten später auch am nächsten Frankfurter Treffer beteiligt, als er gemeinsam mit Darren Mieszkowski das 2:0 durch Manuel Strodel (8.) vorbereite. Einen flachen Pass ließ die Nummer 20 der Löwen an Arno Tiefensee vorbei abprallen. Seine Mannschaft kam in den Anfangsminuten nicht gegen das hohe Tempo der Hessen an und lag zur ersten Pause folgerichtig mit zwei Toren zurück.

Im zweiten Durchgang wurden die Gäste aus Heilbronn besser und näherten sich dem Tor der Löwen immer weiter an. Brock Maschmeyer testete Jake Hildebrand mit einem strammen Schuss, den der Frankfurter Keeper jedoch entschärfen konnte. Auf der anderen Seite verpasste Tomas Sykora das 3:0, da Tiefensee seinen Schuss im Eins-gegen-Eins ebenfalls parierte. Die Treffsicherheit der Löwen nahm im zweiten Drittel sichtbar ab.

Das änderte sich jedoch im Schlussdrittel, als Preto (47.) seinen zweiten Treffer des Abends markierte und die Hessen nun mit drei Toren Vorsprung führten. Ein Schuss von Mieszkowski landete zunächst nur am Pfosten, doch der nachrückende Stürmer beförderte den Puck anschließend über die Linie. Julian Lautenschlager (50.) gab wenig später die passende Antwort darauf und erzielte das 1:3 aus Sicht der Falken, wobei hier ein wenig Glück notwendig war: Justin Kirsch scheiterte zunächst an Hildebrand, der die Scheibe abwehrte, diese aber von Max Fabers Schienbein abprallte und ins Tor rutschte. Eine Minute später stellten die Löwen den alten Abstand wieder her, indem Alexej Dmitriev einen Pass von Topscorer Rylan Schwartz (51.) verwertete und zum 4:1 einschob, was schließlich auch der spätere Endstand war.

Damit feiern die Löwen einen gelungenen Halbfinalauftakt gegen bemühte, aber letztendlich zu ungefährliche Falken, die beim nächsten Heimspiel am Samstagabend die Möglichkeit haben werden, die Serie wieder auszugleichen.