Am für Eishockeyfans ungewohnten Montag standen drei Spiele auf dem Programm - unter anderem das hessische Derby zwischen Bad Nauheim und Frankfurt. Die Löwen konnten dies nach Penaltyschießen für sich entscheiden. Nach Overtime endete das Spiel zwischen Kaufbeuren und den Füchsen aus Weißwasser, aus welchem die Joker als Sieger hervorgingen. Deutlicher hingegen war die Partie in Landshut gegen die Ravensburg Towerstars, wo eine enorm starke Mannschaft aus Oberschwaben leichtes Spiel hatte.

Die Partien im Überblick:

EC Bad Nauheim – Löwen Frankfurt 2:3 (1:0, 1:1, 0:1/ 0:1) n.P.

Die Frankfurter Löwen bestätigen ihre zuletzt aufsteigende Form im Derby gegen Bad Nauheim. Zuerst gingen jedoch die Roten Teufel durch Frederik Cabana (15.) in Führung. Im zweiten Drittel konnte Alexej Dmitriev (25.) zunächst ausgleichen, ehe die Nauheimer erneut in Führung gehen konnten: Luis Üffing (38.) konnte den Treffer bejubeln. Im Schlussabschnitt gelang es aber den Löwen durch Marius Erk (52.) erneut auszugleichen. In der nachfolgenden Overtime fiel kein weiterer Treffer, weshalb dann durch Penaltyschießen der Sieger ermittelt werden musste. Frederik Cabana traf erneut für die Roten Teufel. Eduard Lewandowski und Adam Mitchell, der dadurch auch das entscheidende Tor zum Sieg schoss, brachten den umjubelten Zusatzpunkt und den Derbysieg.

ESV Kaufbeuren – Lausitzer Füchse 4:3 (0:2, 3:1, 0:0/ 1:0) n.V.

Die Füchse aus Weißwasser können auch die sechste Niederlage in Folge nicht verhindern, auch wenn sie zunächst durch Andrew Clark (6.) im Powerplay und Nick Walters (16.) in Führung gehen konnten. Im zweiten Drittel kamen die Allgäuer gut aus der Kabine und konnten den Anschlusstreffer durch Branden Gracel (21.) erzielen. Die Lausitzer konterten und stellten den alten Vorsprung durch Rylan Schwartz (24.) erneut im Powerplay wieder her. Kaufbeuren kam aber erneut zurück und diesmal sogar doppelt: Tobias Wörle (26.) und Sami Blomqvist (35.) glichen die Partie aus. Nach einem torlosen letzten Drittel ging es in die Verlängerung. Dort war es erneut Branden Gracel (62.), der einen Treffer erzielte und den Jokern den Zusatzpunkt sicherte.

EV Landshut – Ravensburg Towerstars 3:8 (0:3, 0:2, 3:3)

Ein enorm starkes Auswärtsspiel wurde auch mit drei Punkten belohnt. Schon im ersten Drittel wurden die Weichen auf Sieg der Towerstars gestellt. David Zucker (4.), John Henrion (12.) und Patrick Seifert (13.) machten kurzen Prozess gegen schwache und auch chancenlose Niederbayern. Im Mittelabschnitt machte Ravensburg genau da weiter, wo sie im ersten Drittel aufhörten. Justin Volek (21.,40.) schnürte einen Doppelpack und brachte die Oberschwaben auf die nun sichere Siegerstraße. Kai Hospelt (41.) und Kilian Keller (52.) machten es noch deutlicher im Schlussabschnitt. Maximilian Forster (57.) erzielte dann doch noch einen Ehrentreffer für die Landshuter. Daniel Stiefenhofer (59.) schlug erneut zu und machte den achten Treffer der Towerstars. Arturs Kruminsch (59.) und erneut Maximilian Forster (60.) erzielten noch zwei Tore, die aber nur noch Ergebniskosmetik waren.

von Sebastian Eggl