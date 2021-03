DEL 2 am Dienstag - Landshut gibt Rote Laterne ab

ESV Kaufbeuren behält beim EC Bad Nauheim die Oberhand

Auf drei Eisflächen ging es am Dienstag in der DEL2 rund. Während der ESVK in Bad Nauheim mit einem knappen Overtimesieg im Gepäck die Heimreise antreten kann, setzt...