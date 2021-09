Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit zwei Spielen runden die Bayreuth Tigers am Wochenende ihre Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2021/2022 ab

Am Freitag empfängt man um 20 Uhr die Eisbären Regensburg zum „Rückspiel“ im Tigerkäfig, bevor es am Sonntag um 17 Uhr in Dresden das letzte Testspiel vor Saisonbeginn gibt. Am 1. Oktober treffen die Tigers zum Saisonauftakt der DEL2 im Derby auf die Selber Wölfe (20:00 Uhr).