Lesedauer: ca. 1 Minute

Der ESV Kaufbeuren kann im Zuge der Planung für die Saison 2023/2024 drei weitere Personalien bekanntgeben.

Die U20 Spieler Leon Sivic (Stürmer) und Fabian Nifosi (Verteidiger), die beide in der abgelaufenen Spielzeit auch schon zu Einsätzen bei den Jokern in der DEL2 kamen, haben jeweils einen U21 Fördervertrag über zwei Jahre beim ESVK unterschrieben. Die zwei Youngster sind 2004er Jahrgänge und somit auch weiter für die U20 Mannschaft des ESV Kaufbeuren e.V. spielberechtigt.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl zu den beiden Talenten: Fabian Nifosi wie auch Leon Sivic waren in der abgelaufenen Spielzeit absolute Leistungsträger in unserer U20 Mannschaft und haben dazu in der Oberliga für den EV Füssen und in der DEL2 erste Erfahrungen sammeln können. Die beiden jetzt ab der kommenden Saison mit U21 Förderverträgen auszustatten ist der logische nächste Schritt.“

Der noch ein Jahr gültige Fördervertrag mit Verteidiger Leon van der Linde wurde dagegen in beidseitigen Einverständnis aufgelöst. Nach dem Saisonabschlussgespräch zwischen den sportlichen Verantwortlichen der Joker und dem Spieler, waren beide Partien der Meinung, dass dies die beste Entscheidung ist. Leon van der Linde wird in die DEL nach Augsburg wechseln.