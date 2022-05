Lesedauer: ca. 1 Minute

​Leon Fern ist 25 Jahre alt, durchlief bei der Düsseldorfer EG sowie den Kölner Haien den Nachwuchs, setzte sich zunächst in der Oberliga Nord durch und blickt nun auf seine erste komplette DEL2-Saison zurück, die er bei den Dresdner Eislöwen und den Heilbronner Falken verbrachte. Nun soll er bei den Selber Wölfen eine wichtige Rolle in der Defensive ausfüllen.

Andrew Hare über den neuen Wölfe-Verteidiger: „Leon Fern habe ich seit seiner Zeit in Halle auf dem Radar. Kyle Helms, mein ehemaliger Mannschaftskamerad aus Heilbronner Zeiten, hat bei den Saale Bulls Halle zusammen mit ihm gespielt und mir nur Gutes über ihn berichtet. Schon damals war es für Kyle keine Frage, dass Leon das Zeug zu einem DEL2-Verteidiger hat. Vorletzte Saison hat Leon schon ein paar Spiele für die Lausitzer Füchse absolviert, war aber per Förderlizenz hauptsächlich bei den Crocodiles Hamburg in der Oberliga Nord im Einsatz. Das änderte sich letzte Saison, die er komplett in der DEL2, zunächst bei den Dresdner Eislöwen, später dann bei den Heilbronner Falken, verbrachte. Bei den Falken gehörte Leon zu den Top-4-Verteidigern und hat sehr viel Eiszeit bekommen. Zudem hat er eine sehr gute Reputation und wird auch menschlich perfekt zu uns ins Team passen. In Leon steckt das Potenzial, sich bei uns endgültig zu einem gestandenen DEL2-Verteidiger zu etablieren. Er möchte sich beweisen und diese Chance wird er bei uns bekommen. Wir sind sehr froh darüber, dass wir einen Spieler wie Leon Fern für unser Team bekommen konnten. Er wird uns die notwendige Tiefe in die Abwehr bringen und kann nahezu jede Rolle ausfüllen, die wir ihm zuteilen.“