Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit dem 20-jährigen Lennart Otten steht der erste Neuzugang des EHC Freiburg für die kommende Saison fest.

Der in Neuss geborene Stürmer durchlief den Nachwuchs der Düsseldorfer EG, für die er in der laufenden Saison mit der U20 in der DNL auf dem Eis stand. Hier kann der Linksschütze in zehn Spielen einen starken Wert von 18 Scorerpunkte verzeichnen. Beim EHC Freiburg wird Otten für die kommende Saison mit einem Fördervertrag ausgestattet.

Neuzugang Lennart Otten: „Ich bin sehr dankbar für die Chance bei den Wölfen und freue mich unheimlich auf die anstehende Saison. Freiburg ist für mich genau der richtige Ort, um den ersten Schritt im Profi-Eishockey zu gehen. Hier möchte ich mich selbstverständlich durchsetzen und ein fester Bestandteil des Teams werden, um die ganze Mannschaft weiter zu bringen. Bisher habe ich nur Positives über den Verein, die Mannschaft und die Stadt gehört und ich freue mich, wenn es endlich losgehen kann.“