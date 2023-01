Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit der Vertragsverlängerung von Calvin Pokorny kann der EHC Freiburg ein weiteres wichtiges Puzzleteil für den Kader der kommenden Saison 2023/24 präsentieren.

Über Ravensburg, Kaufbeuren und Bietigheim kam Calvin Pokorny in der Saison 2021/22 in den Breisgau und spielte sich hier in die Herzen der Wölfe-Fans. Mit 19 Scorerpunkten in 45 Spielen konnte der Verteidiger gleich in seiner ersten Saison im Trikot des EHC Freiburg einen neuen Karrierebestwert aufstellen. Auch in der aktuellen Spielzeit kann der 24-Jährige bereits neun Punkte in 22 Spielen auf seinem Konto präsentieren und ist damit der punktetechnisch drittbeste Verteidiger in den Reihen der Wölfe.



Peter Salmik, Sportdirektor des EHC Freiburg: „Wir freuen uns, dass Calvin auch in der kommenden Saison das Trikot des EHC Freiburg tragen wird. Mit seiner unberechenbaren Spielweise verleiht er unserem Spiel das gewisse Etwas. Zudem findet er sich in seiner Rolle als Verteidiger immer besser zurecht, ohne dabei seine Torgefährlichkeit und Offensivqualitäten zu verlieren.“

Neben Importspieler Shawn O’Donnell ist Calvin Pokorny der zweite Spieler der laufenden Saison, welcher seinen Vertrag frühzeitig verlängert und damit auch in der Saison 2023/24 das Trikot des EHC Freiburg tragen wird.