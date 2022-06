Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kaderplanungen der Lausitzer Füchse gehen weiter gut voran. Mit Teemu Henritius haben die Oberlausitzer einen weiteren Stürmer verpflichtet. Der Angreifer kommt aus der ersten finnischen Liga vom Club Mikkelin Jukurit, mit dem er in der letzten Saison das Halbfinale erreichte.

Teemu Henritius ist 29 Jahre alt und spielte in den vergangenen sieben Jahren ausnahmslos für den Erstliga-Club aus Mikkeli. 2016 schaffte er mit Jukurit den Aufstieg in die höchste Spielklasse. Bislang absolvierte er 379 Spiele in der finnischen Top-Liga. Weitere Stationen des 1,80m großen Linksschützen waren bislang Jokerit Helsinki und Vaasan Sports. In Helsinki durchlief er alle Jugendmannschaften und spielte für die Nationalmannschaften von der U16 bis zur U20. Weißwasser ist seine erste Station außerhalb Finnlands. In seiner Scorerstatistik stehen bislang 98 Punkte in der Liiga (39 Tore/59 Assist) und 77 Punkte (23/54) in der zweiten Liga.

Füchse-Trainer Petteri Väkiparta: „Teemu ist ein erfahrener Spieler. Er ist vielseitig, erkennt gut die Spielsituationen und reagiert entsprechend darauf. Seine tägliche Arbeit auf und neben dem Eis passt auch gut zu unserer Philosophie und soll uns weiterhelfen. Wir haben uns viele Spiele von ihm angesehen und hatten gute Gespräche mit seinem ehemaligen Trainer und Mitspielern.“