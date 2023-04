Lesedauer: ca. 1 Minute

Der erste Neuzugang für die kommende Saison ist Stürmer Lukas Valasek. Der 26-jährige, in Wolfratshausen geborene Deutsch-Tscheche wird in der nächsten Saison für die Lausitzer Füchse auf Torejagd gehen.

Lukas Valasek verbrachte die ersten Jahre seiner Eishockeykarriere in Tschechien, wo auch seine familiären Wurzeln liegen. Sowohl sein Vater als auch Großvater spielten Eishockey. Damit war das berühmte Gen bereits in seine Wiege gelegt.

Zunächst durchlief er die Nachwuchsteams des tschechischen Clubs HC Zlien. Dort spielte er bis zur U20. 2014/15 gab es eine kurze Stippvisite in Übersee, wo er für den U18-Nachwuchs der Anaheim Ducks 19 Spiele absolvierte. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland schnupperte Lukas erstmals DEL2-Luft beim EHC Freiburg. In der Saison 2015/2016 absolvierte er 10 Spiele für die Breisgauer. Gleichzeitig kam er für die zweite Mannschaft des EHC Freiburg in der vierten Liga und per Förderlizenz für die Hannover Indians in der Oberliga zum Einsatz.

Nach der Saison ging der Stürmer nach Hannover, wo er bis 2019 spielte. Danach wechselte der 1,72m große Rechtsschütze zu den Saale Bulls Halle. Mit den Hallensern erreichte Lukas in der letzten Saison das Playoff-Halbfinale. Insgesamt kam er in der abgelaufenen Spielzeit auf 39 Spiele für die Saale Bulls und konnte dabei 34 Scorerpunkte (16 Tore/18 Assist) sammeln. Eine langwierige Verletzung während der Saison bremste ihn jedoch teilweise aus. Erst zum Saisonende konnte er wieder ins Spielgeschehen eingreifen.

Neuzugang Lukas Valasek: „Ich freue mich sehr, jetzt in Weißwasser spielen zu dürfen. Es war schon länger mein Ziel, den Schritt in die DEL 2 zu schaffen und es freut mich besonders, dass mir die Verantwortlichen der Lausitzer Füchse das Vertrauen entgegenbringen. Ich freue mich sehr auf die Saison und darauf, vor den begeisterten Fans hier Weißwasser mit der Mannschaft erfolgreich zu sein. Dafür werde ich alles geben.“



Lukas Valasek wird künftig die Rückennummer 74 tragen.