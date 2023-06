Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Lausitzer Füchse haben einen neuen Stürmer geholt. Jake Coughler soll künftig für die Blau-Gelben in der DEL2 Tore schießen.

Der kanadische Center kommt aus der EIHL von den Cardiff Devils. Zuvor spielte der 27-jährige Rechtsschütze in verschiedenen nordamerikanischen Ligen. Bereits 2019 wechselte er erstmals nach Europa, wo er in der Slowakei für den HK Dukla Trencin neun Spiele absolvierte. Noch im gleichen Jahr wechselte er jedoch wieder nach Nordamerika nach Orlando in die ECHL. 2021 stand er zunächst in Dänemark für die Odense Bulldogs auf dem Eis, ging jedoch noch während der laufenden Saison nach Cardiff. Dort absolvierte er insgesamt 83 Pflichtspiele. Dabei erzielte er 44 Tore und war an weiteren 32 Treffern beteiligt.

Jake Coughler besetzt eine Kontingentstelle und wird in Weißwasser mit der Rückennummer 92 auflaufen.