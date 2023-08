Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Lausitzer Füchse verstärken ihren Sturm mit Ville Järveläinen. Der finnische Angreifer stand zuletzt in den Diensten der Bayreuth Tigers.

Ville Järveläinen begann seine Profikarriere 2012 beim finnischen Club Heinolan Peliitat. Hier durchlief er auch sämtliche Nachwuchsmannschaften von der U16 bis zur U20. Seine Berufungen in die verschiedenen finnischen Nachwuchs-Nationalmannschaften zeigten schon früh die Klasse des Angreifers.



2016 schloss er sich den Heilbronner Falken an, wo er gleich in seiner ersten DEL2-Saison auf 40 Scorerpunkte (10 Tore, 30 Assists) in 46 Spielen kam. Nach nur einer Saison wechselte er in die zweite dänische Liga nach Gentofte, wo es ihn auch nur eine Saison hielt. Danach ging es für ihn wieder nach Deutschland zu den Bayreuth Tigers. Hier etablierte sich der 1,65 Meter große Torjäger zu einem absoluten Führungsspieler im Team. Fünf Jahre spielte er für die Oberfranken und zeigte stetig Top-Leistungen. In diesen fünf Spielzeiten sammelte er 343 Scorerpunkte und war jedes Jahr einer der torgefährlichsten Spieler und somit besten Scorer der Liga. Während der letzten Saison führte er die Bayreuther Mannschaft als Kapitän.

Jens Baxmann, Sportlicher Leiter: „Mit Ville bekommen wir einen torgefährlichen Stürmer, der weiß, wo das Tor steht, was er in verschiedenen Ligen unter Beweis gestellt hat. Er wird auch unser Powerplay bereichern und kann mit seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten unseren jungen Spielern helfen.“

Die Lausitzer Füchse verpflichten zudem Nachwuchstalent Philip Ziesche. Der 18-jährige Angreifer begann seine Laufbahn bei den Eisbären Juniors Berlin und absolvierte seine weitere Ausbildung in der Red Bull Akademie in Salzburg. Durch seinen Vater Steffen und Großvater Joachim wurde ihm das Eishockey-Gen praktisch in die Wiege gelegt. Mit 1,69 Meter Körpergröße ist der Rechtsschütze zwar ein recht kleiner Spieler, der jedoch in den letzten Jahren eine beachtliche Entwicklung zeigte. In Weißwasser soll er als Fördervertragsspieler vornehmlich Spiele bei einem Club in der Oberliga absolvieren, um mit möglichst viel Spielpraxis für seine Einsätze in der DEL2 gut vorbereitet zu sein.