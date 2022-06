Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Lausitzer Füchse und Jan Bednar werden auch die kommende Saison gemeinsam bestreiten. Der Vertrag des 23-jährigen Deutsch-Tschechen wurde um ein weiteres Jahr verlängert.

Der Defensivspieler kam 2021 vom ESV Kaufbeuren in die Lausitz. In den 57 Pflichtspielen für die Füchse konnte sich der Linksschütze von Spiel zu Spiel steigern. Gerade in der Schlussphase der Hauptrunde und den Play-downs zeigte Jan an der Seite von Brett Carson, dass er sich während der Saison zu einem stabilen Verteidiger entwickelt hat. Sein Potenzial sehen auch die Trainer und so bekommt Jan Bednar in der kommenden Saison die Chance, sich erneut in Weißwasser zu beweisen und sein Spiel weiter zu verbessern.