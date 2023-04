Lesedauer: ca. 1 Minute

Während des Sponsorenabends zum Saisonabschluss in den historischen Räumen der TELUX verkündete EHC-Geschäftsführer Dirk Rohrbach am Dienstagabend die Vertragsverlängerung von Head-Coach Petteri Väkiparta.

Der finnische Coach übernahm die Mannschaft im Januar 2022 und schaffte den wichtigen Klassenerhalt. In der Jubiläumssaison 2022/2023 führte er die Lausitzer Füchse dann bis ins Viertelfinale der DEL2. Für Petteri Väkiparta ist Weißwasser die erste Station als Head-Coach. Bis dahin arbeitete er vornehmlich in Deutschland als Assistent-Coach. So u.a. bei den DEL-Clubs Schwenningen und Wolfsburg. Auch für den DEB war er in den vergangenen zwei Jahren als Assistenztrainer der U20 tätig.

So wird Petteri Väkiparta auch in den kommenden Saison, gemeinsam mit Co-Trainer André Mücke, an der Bande der Lausitzer Füchse stehen.

Head-Coach Petteri Väkiparta: „Ich bin sehr froh über das Vertrauen, welches mir von der Organisation entgegengebracht wurde. Ich sehe weiteres Potenzial für die Entwicklung. Unser Umfeld ist sehr gut. Hier gibt es viele Menschen, die für den Eishockeysport leben und das ist wichtig. Wir müssen nun den richtigen Ansatz finden, um das Level zu erreichen, welches wir zum Ende der letzten Saison hatten. Dort haben wir gesehen, dass, wenn wir täglich hart arbeiten und an uns glauben, dann alles möglich ist. Es wird wichtig sein, die Verbindungen in der Mannschaft zu vertiefen, sodass die jungen Spieler und auch die erfahrenen gut harmonieren. Damit haben wir in der letzten Saison gut begonnen und das wollen wir fortführen. Wir haben das Potenzial besser zu sein und ich freue mich auf die neuen Herausforderungen.“

EHC-Geschäftsführer Dirk Rohrbach: „Wir sind sehr froh, dass wir mit Petteri weiterhin zusammenarbeiten. Er hat jetzt eine komplette Saison bei uns als Head-Coach gearbeitet. Er kam 2022 im Januar zu uns und hat mit der Mannschaft den Klassenerhalt geschafft. In dieser Saison hat er die Mannschaft in die Play-Offs geführt und mit der Mannschaft attraktives Eishockey gezeigt. Wir waren gut strukturiert, was uns auch stark gemacht hat und wir sind zu Recht in die Play-Offs eingezogen. Das hat uns ermutigt, mit ihm weiterzuarbeiten. Petteri war auch maßgeblich daran beteiligt, dass sich die jungen Spieler gut weiterentwickelt haben und das ist auch der richtige Weg, den wir mit ihm weitergehen wollen. Darüber sind wir alle sehr froh.“

