Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Ein spannender Auftakt ins Jahr 2023! In der DEL2 gewannen die Lausitzer Füchse das Sachsenderby gegen die Eispiraten Crimmitschau mit 4:3 (1:0, 0:3, 2:0, 1:0) nach Verlängerung.

Die Gäste kamen mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen im Gepäck, die Gastgeber mussten vor dem Sieg gegen Bad Nauheim am Freitag drei Niederlagen hinnehmen. Beide Teams waren zuletzt mit dezimiertem Kader unterwegs, diesmal stand für Crimmitschau zumindest Topscorer Filip Reisnecker auf dem Eis. Vor Spielbeginn trennten beide Mannschaften nur drei Punkte, insofern war es ein echtes Sechs-Punkte-Match im Kampf um die Pre-Play-offs.



Es ging munter los in der Weißwasseraner Eisarena, gleich das erste Powerplay nutzten die Lausitzer Füchse, als Clarke Breitkreuz nach nicht einmal 90 Sekunden den Puck zum 1:0 ins Tor der Gäste hämmerte. Es entwickelte sich ein schnelles und ansehnliches Match mit Chancen auf beiden Seiten. Die Gastgeber waren dabei das aktivere Team, aber auch Crimmitschau kam immer wieder mit gefährlichen Kontern in Richtung Füchse-Tor. Dennoch ging es ohne weitere Tore mit der knappen Führung der Füchse in die erste Pause.

Aus dieser kamen die Gastgeber mit zwei Spielern weniger. Marco Baßler hatte sich zum Ende des ersten Drittels verletzt und bei Kristian Blumenschein machte sich wohl die gerade erst überstandene Gehirnerschütterung bemerkbar.

Crimmitschau war nun deutlich präsenter und dominierte das zweite Drittel. Bei gleich drei hundertprozentigen Chancen zur Spielmitte scheiterten die Gäste noch am starken Ville Kolppanen im Füchse-Tor. In der 33. Spielminute war er dagegen machtlos, als Georgyi Saakyan für die Eispiraten den verdienten Ausgleich zum 1:1 erzielte. Damit stand alles wieder auf Anfang. Crimmitschau nutzte die Überlegenheit und genau zu Beginn der 38. Minute klingelte es erneut im Füchse-Tor, als Filip Reisnecker auf 2:1 erhöhte. Nicht einmal 20 Sekunden später drehte Jasper Lindsten mit dem 3:1 das Spiel komplett.

Kein Wunder also, dass die Gäste mit breiter Brust aus der zweiten Pause kamen. Fast fünf Minuten benötigten die Füchse im Schlussabschnitt, um einigermaßen Struktur in ihr Spiel zu bringen. Als diese gefunden war, blieb bei einigen klaren Möglichkeiten jedoch Eispiraten-Goalie Ilya Sharipov die Endstation. Dieser fand dann in der 51. Spielminute seinen Meister in Clarke Breitkreuz, der auf 2:3 verkürzte. Weißwasser warf nun alles nach vorn und schließlich gelang Roope Mäkitalo vier Minuten vor Schluss der Ausgleich zum 3:3. Beiden Teams wollten jetzt den Sieg in der regulären Spielzeit, aber es ging in die Verlängerung.

Hier machten es die Füchse spannend. Trotz optischer Überlegenheit fiel das Siegtor erst in der letzten Spielsekunde, als Roope Mäkitalo den Puck unhaltbar für Sharipov in die Maschen schob. So holt Weißwasser den ersten Sieg im neuen Jahr im Sachsenderby und erhöht den Abstand auf Crimmitschau in der Tabelle auf nunmehr vier Punkte. Das bringt jedoch nicht allzuviel, da mit Selb und Freiburg auch die direkten Tabellennachbarn gewinnen.