​In der DEL2 feierte die Lausitzer Füchse einen 4:2 (2:0, 2:0, 0:2)-Sieg gegen die Eisbären Regensburg.

Für beide Mannschaften war es ein wichtiges Spiel. Weißwasser war zuletzt auf Platz zwölf abgerutscht und musste unbedingt punkten, um den Anschluss an Platz zehn zu halten, der wiederum Regensburg gehörte.



Den besseren Start erwischten die Füchse, es waren noch keine 90 Sekunden gespielt, da hämmerte Roope Mäkitalo den Puck hinter Devin Williams zum 1:0 in die Maschen. Und der Finne legte in der fünften Spielminute gleich zum 2:0 nach. Danach ging es hin und her, auch Regensburg kam immer wieder gefährlich, aber letztlich erfolglos vor das Tor der Gastgeber. Auch zwei Powerplays brachten nichts Zählbares, so ging es mit dem 2:0 zum ersten Pausentee.

Im zweiten Drittel dauerte es reichlich zwei Minuten, dann landete Hunter Garlent schon mal im Tor der Gäste, allerdings ohne Puck. Der folgte gut 60 Sekunden später, als Clarke Breitkreuz ein Powerplay zum 3:0 für die Lausitzer Füchse nutzte. Danach drückte Regensburg auf den Anschlusstreffer und war einige Male knapp davor, doch das Tor fiel erneut auf der anderen Seite. In der 35. Minute machte Kevin Handschuh, der Förderlizenzspieler aus Berlin, mit dem 4:0 sein erstes Tor in der DEL2. Er stiefelte einfach mal aus dem eigenen Drittel los und platzierte die Scheibe dann passgenau im Gästetor.

Die ersten Minuten im letzten Spielabschnitt gehörten den Eisbären, doch Nikita Quapp im Tor der Füchse hielt seinen Kasten mit mehreren guten Saves zunächst sauber. Danach waren die Füchse wieder aktiver, doch Regensburg gab nicht auf. Gut fünf Minuten vor Schluss belohnten sich die Gäste durch ein Überzahl-Tor von Topi Piipponen zum 1:4. Die Aufholjagd der Eisbären wurde erst einmal durch ein unnötiges Unterzahlspiel verhindert, kurz danach aber machte Nikola Majowski das 2:4. In der letzten Minute ging es nach einer kleinen Rauferei vier gegen vier weiter. Regensburg holte den Torhüter vom Eis und die Füchse die 2202 Zuschauer von den Sitzen.

So blieb es am Ende beim 4:2 und drei extrem wichtigen Punkten für die Lausitzer Füchse. Da Crimmitschau gegen Kassel verlor, verbessert sich Weißwasser auf Rang elf, nunmehr punktgleich mit Regensburg auf Platz zehn. Da die Eisbären ein Spiel weniger als die Füchse absolviert haben, müssen diese noch einiges tun. Für beide Teams geht es am Sonntag gegen starke Gegner, Regensburg empfängt die Dresdner Eislöwen und die Lausitzer besuchen die Kassel Huskies.