Bayreuth muss in die zweite Playdown-Runde

Selber Wölfe halten die Klasse

Nachdem die Lausitzer Füchse am Freitag mit dem 10:1 Sieg in Bad Tölz den Klassenerhalt geschafft hatten, gab es am Sonntag für die Selber Wölfe die Gelegenheit, mit...