Der 22-jährige Memminger wurde in Augsburg, Füssen, Köln und Iserlohn ausgebildet, ehe er 2020 bei den Lausitzer Füchsen sein DEL2-Debüt gab.

In der Folgesaison wechselte der Stürmer zu den Selber Wölfen, bevor es ihn im vergangenen Jahr zu den Kassel Huskies zog. Trotz seines jungen Alters verfügt Reuß bereits über die Erfahrung aus 134 DEL2-Spielen. Bei den Schlittenhunden erzielte er in 32 Partien 8 Scorerpunkte (4 Tore). Zudem kam er zwanzig Mal (13 Punkte, 6 Tore) beim Kooperationspartner der Huskies, den Hammer Eisbären, in der Oberliga zum Einsatz.