Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der 42-jährige Deutsch-Kanadier Lanny Gare wird auch in der DEL2 für die Selber Wölfe auflaufen.

Vier Saisons war Gare bereits in der zweithöchsten deutschen Spielklasse mit den Lausitzer Füchsen, den Eispiraten Crimmitschau und den Löwen Frankfurt aktiv und hat dabei in 123 Spielen 43 Tore und 42 Vorlagen beigesteuert. Die Rolle des Punktesammlers jedoch wird er in der kommenden Spielzeit voraussichtlich nicht einnehmen. Weitere drei andere Mitglieder des Meisterteams aus der abgelaufenen Spielzeit hingegen werden den Weg in die DEL2 nicht mit antreten.

„Lanny Gare ist ein irrsinniges Vorbild für alle. Er hat es mit seinen 42 Jahren geschafft, in die DEL2 zurückzukehren. Lanny hat eine super Saison gespielt, war ein toller Leader auf und neben dem Eis und eine absolute Stütze der Mannschaft“, freut sich Headcoach Herbert Hohenberger wieder auf die Erfahrung und die Siegermentalität seines Mittelstürmers zurückgreifen zu können. „Von Lanny kann man sehr viel lernen, deshalb wird eine seiner Aufgaben sein, die jungen Spieler heranzuführen. Es ist auch für mich als Trainer eine gute Unterstützung, solch einen Leader in der Mannschaft zu haben. Leute wie Lanny brauchst du in der Mannschaft, wenn du Erfolg haben willst. Und er wird auch in der DEL2 seine Sache gut machen“, lässt Hohenberger keinen Zweifel daran, dass Lanny Gare einmal mehr topfit aus der Sommerpause zurückkommt und erneut eine tragende Rolle einnehmen wird.

Neben den bereits gemeldeten Abgängen werden drei weitere Mitglieder der erfolgreichen Meistermannschaft den Weg in die DEL2 nicht mit antreten und erhalten kein neues Vertragsangebot. So gehören Jan Wenisch, Lukas Miculka und Brad Snetsinger künftig nicht mehr zum Wölfe-Trainer.