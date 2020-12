Lesedauer: ca. 1 Minute

Unverhofft kommt oft! Da die für Sonntag geplante Begegnung zwischen dem ESV Kaufbeuren und den Kassel Huskies aufgrund eines positiven Corona-Schnelltests bei den Hessen abgesagt wurde, kommt der EV Landshut nun in den Genuss einer TV-LiveÜbertragung. Das Spitzenspiel gegen Tabellenführer Ravensburg Towerstars wird am Nikolaustag ab 16.45 Uhr live bei Magenta Sport ausgestrahlt.

Nach einer kurzfristigen Begehung des Eisstadions am Freitag wurden am Nachmittag die wichtigsten produktionstechnischen Entscheidungen zur Realisierung der TV-Übertragung getroffen. Moderator und Kommentator der Partie ist Alex Kunz.

Da die Deutsche Eishockey Liga (DEL) erst am 17. Dezember in seine neue Spielzeit startet, hat sich Magenta Sport entschieden, bis zu Saisonstart pro Woche eine DEL2-Begegnung ins Programm zu nehmen. Der EVL kommt nun erstmals in den Genuss dieser Übertragung. Bereits in der vergangenen Woche waren die Ravensburg Towerstars bei ihrem 3:0-Auswärtssieg in Dresden Protagonisten eines Live-Spiels auf Magenta Sport.

Alle weiteren Informationen zu den Eishockey-Übertragungen und den Empfangsmöglichkeiten von Magenta Sport gibt es unter www.magentasport.de