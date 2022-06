Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Alex Lambacher und Julius Ramoser können die Heilbronner Falken zwei weitere Angreifer für die kommende DEL2-Saison an sich binden.

Falken-TrainerJason Morgan: „Alex Lambacher hatte aufgrund seiner Operation in der zurückliegenden Saison leider keine Gelegenheit, sein volles Potenzial bei den Falken auszuschöpfen und zu zeigen. Er hat einen großen Körper und besitzt die Fähigkeit, das Spiel zu lesen. Darüber hinaus ist Alex stark am Bullypunkt und ich bin davon überzeugt, dass er in dieser Saison ein wichtiger Mittelstürmer für uns sein wird. Julius Ramoser hatte in der abgelaufenen Spielzeit nicht allzu viele Spiele für uns bestritten. Wenn wir ihn aber eingesetzt haben, dann hat er sehr solide gespielt und stand sowohl als Verteidiger als auch als Stürmer auf dem Eis. Er spielt aggressiv, hat einen guten Schuss und wird in dieser Saison ein guter junger Spieler für uns sein, der viel Energie mit sich bringt.“

Falken-Geschäftsführer Marco Merz: „Von Alex Lambacher erwarten wir eine sehr motivierte Saison und freuen uns schon sehr darauf, dass er sein großartiges Potenzial dieses Jahr voll ausschöpfen wird. Julius Ramoser ist ein junger Spieler der flexibel einsetzbar ist und uns mit seiner Energie überzeugt hat. Wir freuen uns schon darauf, dass wir ihn bei seiner weiteren Entwicklung begleiten dürfen.“