​Peter Quenneville verlässt nach einer Saison die Lausitzer Füchse. Der Topscorer der vergangenen DEL2-Spielzeit unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim norwegischen Eishockeyclub Storhamar Hockey.

Der 28-jährige Stürmer absolvierte für die Füchse insgesamt 57 Spiele und war der beste Scorer des Teams. 85 Punkte, davon 34 Tore und 51 Torvorlagen standen am Ende in seiner Statistik. Trotz eines vorliegenden Angebotes der Füchse für die kommende Saison entschied sich Peter Quenneville für den norwegischen Erstligisten.

Im Gegenzug begrüßen die Füchse Neuzugang Kristian Hufsky. Der Goalie wechselt vom sächsischen Ligakonkurrenten Dresdner Eislöwen nach Weißwasser. Der Deutsch-Kanadier kam in der letzten Saison auf insgesamt sieben Einsätze, hatte aber auch mit Jannick Schwendener einen der besten Goalies der Liga im Team. Dennoch bewies Kristian während seiner Einsätze sein Talent und seine Klasse. Von seinen sieben Einsätzen verließ er vier Mal das Eis als Sieger. Auch konnte der 23-jährige Linksfänger bereits einen Shutout für sich verbuchen. Zum Ende der Saison verhinderte eine Erkrankung weitere Einsätze. In Weißwasser soll er die Möglichkeit bekommen, sich weiterzuentwickeln und mit der Erfahrung von Sakari Lindfors die nächsten Schritte machen.

Auch Marian Kapicak wird in der kommenden Saison wieder das Trikot der Lausitzer Füchse tragen. Der 21-jährige gebürtige Slowake wurde bereits in der vergangenen Saison für die Füchse lizenziert. Er wird auch in dieser Spielzeit seinen Weg mit den Profis weitergehen. Er soll jedoch auch Spielpraxis und Erfahrungen beim U23-Team des ESW und per Förderlizenz bei einem Oberliga-Kooperationspartner sammeln.

Torwart-Trainer Sakari Lindfors: „Kristian ist ein aktiver Torwart und er mag es, sich gut zu bewegen. Er hat sehr gute Reaktionen. Er ist sehr athletisch und will immer besser werden. Wir werden gut zusammenarbeiten. Marian war letztes Jahr schon bei uns. Er ist ein Typ, der immer alles gibt. Er braucht noch etwas mehr Geduld. Doch wenn er weiterhin so hart arbeitet, wird er sich technisch weiter verbessern und ein guter Torwart sein. Beide Spieler passen gut in unser Team.“