​Die Krefeld Pinguine haben den finnischen Stürmer Alexander Ruuttu unter Vertrag genommen. Der 30-Jährige war zuletzt in der finnischen Liiga für Ässät Pori im Einsatz. In der abgelaufenen Saison erzielte der 1,87 Meter große Rechtsschütze in 37 Spielen zehn Punkte (sechs Tore, vier Vorlagen) und erreichte mit seiner Mannschaft die erste Runde der Playoffs.

Peter Draisaitl, Sportlicher Leiter der Krefeld Pinguine, sagt: „Nachdem sich in unserem Lineup durch den Abgang Marcel Müllers eine Lücke aufgetan hatte, war uns wichtig, dass wir nicht überhastet handeln, sondern stattdessen den Markt und die verfügbaren Spieler genau sondieren. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass Alexander Ruuttu in meinen Augen und der der Trainer, die beste Option war. Erist ein kompletter Spieler, der in Finnland taktisch erstklassig ausgebildet wurde und sich in der starken finnischen Liiga etablieren konnte. Wir sind froh, dass es mit Alexander geklappt hat und freuen uns über einen erfahrenen Stürmer im Kader.“



Ruuttu, geboren in Chicago, Illinois, USA ist Sohn des ehemaligen NHL-Spielers Christian Ruuttu, der in den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren unter anderem für die Buffalo Sabres und Chicago Blackhawks spielte, wurde selbst im NHL-Draft 2011 in der zweiten Runde an insgesamt 51. Position von den Phoenix Coyotes ausgewählt. Über den Nachwuchs von Jokerit Helsinki erreichte Ruuttu die höchste finnische Spielklasse Liiga. In insgesamt zwölf Spielzeiten dort blickt der Center auf über 450 Spiele für Ilves, TPS, KalPa und zuletzt Ässät zurück.