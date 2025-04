Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Krefeld Pinguine verkünden die erste Neuverpflichtung für die kommende Saison. Verteidiger Mick Köhler wechselt von den Augsburger Panthern an die Westparkstraße.

Der 27-jährige Bonner erzielte in der abgelaufenen DEL-Saison in 47 Spielen drei Tore und bereitete vier weitere vor. Insgesamt kommt der Linksschütze auf 145 DEL- und 216 DEL2-Einsätze mit den Kölner Haien, Augsburger Panthern, Dresdner Eislöwen, Löwen Frankfurt und dem EC Bad Nauheim.

Peter Draisaitl, Sportlicher Leiter: „Ich kenne Mick Köhler noch aus meiner Zeit in Köln. Mit ihm bekommen wir einen körperlich und spielerisch stabilen Verteidiger. Dadurch, dass Mick früher auch als Stürmer eingesetzt wurde, fühlt er sich auf beiden Seiten des Eises wohl und kann vielseitig eingesetzt werden. Wir freuen uns ihn in Krefeld in Aktion zu sehen!“

Der 1,90 Meter große Verteidiger durchlief beim Kölner EC fast alle Nachwuchsabteilungen und bestritt für die Haie in der Saison 2018/19 sein erstes DEL-Spiel. Sein Profi-Debüt feierte Köhler in der DEL2 für die Dresdner Eislöwen bereits zwei Jahre zuvor, ehe er für seine letzte Junioren-Spielzeit in der WHL für Medicine Hat Tigers und in der USHL für die Omaha Lancers auflief. Zuletzt war der Linksschütze insgesamt zwei Spielzeiten für die Augsburger Panther im Einsatz.