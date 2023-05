Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Krefeld Pinguine haben ihr Torhüter-Duo für die kommende Saison gefunden. Der 30-jährige Felix Bick schließt sich zur kommenden Saison den Krefeld Pinguinen an.

Zuletzt stand der in Villingen-Schwenningen geborene Schlussmann beim EC Bad Nauheim unter Vertrag und verpasste dort knapp die DEL2-Meisterschaft. Bick steht nicht zum ersten Mal bei den Pinguinen unter Vertrag. Bereits in der Saison 2014/15 feierte der damals 22-jährige als Förderlizenzspieler sein Debüt im KEV-Dress.



Peter Draisaitl, Sportlicher Leiter: „Wir waren auf der Suche nach einer deutschen Nummer eins, die erfahren und belastbar ist. Felix hat bewiesen, dass er ein hohes Pensum erfüllen kann und dabei solide Leistungen zeigt. Das hat er nicht zuletzt in den Playoffs mit Bad Nauheim bewiesen. Er hat uns von seinen Qualitäten überzeugt und wir vertrauen darauf, dass er zusammen mit Matthias Bittner ein starkes Torhüter-Gespann bilden wird.“

Bick begann seine Nachwuchslaufbahn beim Schwenninger ERC, ehe er über Freiburg und Augsburg in NRW landete. Bei der Düsseldorfer EG etablierte sich Bick zuerst in der DNL und anschließend als solider Förderlizenz-Torhüter in der Oberliga beim EV Duisburg. Für die DEG und die Krefeld Pinguine sammelte Bick zwischen 2012 und 2017 28-DELEinsätze. Abgesehen von einem kurzen Intermezzo beim Liga-Konkurrenten Löwen Frankfurt war Bick seit 2017 bis zum Abschluss dieser Saison für den EC Bad Nauheim in der DEL2 im Einsatz.