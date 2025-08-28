Kooperation mit Hammer Eisbären

Krefeld Pinguine verpflichten Philip Gogulla

28.08.2025, 21:32 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Krefeld Pinguine haben auf die verletzungsbedingten Ausfälle in der Saisonvorbereitung reagiert und den erfahrenen Stürmer Philip Gogulla verpflichtet. Der Vertrag des 38-Jährigen ist zunächst bis zur Deutschland-Cup-Pause Anfang November befristet. Zudem haben die Pinguine mit den Hammer Eisbären einen Kooperationspartner für ihre jungen Talente gefunden.

Trainer Thomas Popiesch: „Nachdem Philip Gogullas Trainingszeit in Bremerhaven zu Ende gegangen war, trat er an uns heran, ob er bei uns mittrainieren könne. Zuerst waren die Spots belegt, aber verletzungsbedingt ging es dann Schlag auf Schlag. So hatten wir das Glück, dass Philip sich bereiterklärte, uns vorerst für diesen begrenzten Zeitraum zu unterstützen. Durch ihn gewinnen wir eine große Qualität, die wir uns in unserem Kader wünschen.“

Gogulla lief in seiner langen Karriere unter anderem für die Kölner Haie, die Düsseldorfer EG sowie den EHC Red Bull München auf und bringt die Erfahrung von über 1.000 Profi-dwSpielen in Deutschland, der American Hockey League und der Champions Hockey League mit. Mit der deutschen Nationalmannschaft nahm er an mehreren Weltmeisterschaften teil. 2005 wurde der gebürtige Düsseldorfer in der zweiten Runde an insgesamt 48. Stelle von den Buffalo Sabres im NHL Entry Draft ausgewählt.

Kooperation mit den Hammer Eisbären

Die Krefeld Pinguine können außerdem verkünden, dass sie mit den Hammer Eisbären einen Kooperationspartner in der Oberliga Nord gefunden haben. Ziel der Zusammenarbeit ist es, junge Talente beider Vereine gezielt zu fördern und zugleich die Möglichkeiten im Trainings- und Spielbetrieb zu erweitern.