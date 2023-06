Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der deutsch-kanadische Stürmer Jon Matsumoto wird in der kommenden Saison für die Krefeld Pinguine auf Torejagd gehen. Der 36-Jährige hat zuletzt bei den Kölner Haien in der DEL unter Vertrag gestanden und erzielte in der abgelaufenen Saison 38 Punkte (elf Tore, 27 Vorlagen) in 60 Spielen.

Der auf der Center-Position spielende Linksschütze blickt auf insgesamt 490 Spiele in der DEL, 517 in der nordamerikanischen AHL und 14 Spiele in der NHL für die Carolina Hurricanes und Florida Panthers zurück.



Peter Draisaitl: „Uns war klar, dass wir die Position des Top-Centers immer noch besetzen mussten. Wir haben den Markt folglich in den letzten Wochen nochmals sondiert und haben mit Jon Matsumoto einen Spieler gefunden, bei dem sich die sportliche Leitung und der Trainerstab einig sind, dass er alles mitbringt, um diese Position auszufüllen. Er besitzt eine Menge Erfahrung und ist körperlich in bester Verfassung. Zudem hat er einen deutschen Spielerpass und nimmt somit keine Ausländerlizenz in Anspruch. Das bedeutet, dass wir neben einem starken Spieler zusätzlich noch Flexibilität im Laufe der Saison haben, um gegebenenfalls nachzurüsten. Wir freuen uns auf Jon und seinen Einsatz im Pinguine-Trikot.“

Matsumoto stammt aus der kanadischen Hauptstadt Ottawa und wurde im NHL Entry Draft 2006 in der dritten Runde an insgesamt 79. Position von den Philadelphia Flyers gedraftet. Im System der Flyers lief der 1,80 Meter große Mittelstürmer zwischen 2006 und 2010 in insgesamt vier Spielzeiten für die Philadelphia und Adirondack Phantoms in der AHL auf, ehe er zu den Carolina Hurricanes getradet wurde. Dort bestritt Matsumoto die Mehrzahl seiner NHL-Spiele und war auch im Hurricanes-Farmteam, den Charlotte Checkers, Leistungsträger. Sein bis dato letztes NHL-Spiel absolvierte der Linksschütze in der Saison 2011/12 für die Florida Panthers. Nach weiteren Stationen in der AHL bei den San Antonio Rampage, Worcester Sharks und Chicago Wolves, wagte Matsumoto den Weg über den großen Teich. In der DEL war Matsumoto für die Schwenninger Wild Wings, Augsburger Panther, den EHC München, die Iserlohn Roosters und zuletzt vier Saisons bei den Kölner Haien tätig.