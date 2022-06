Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Krefeld Pinguine haben ihre vorerst letzten Ausländerlizenzen vergeben. Neben Rückkehrer Nikita Shatsky wird sich auch Stürmer Zach Magwood den Pinguinen anschließen. Der 24-jährige Center aus Cambridge, Ontario, Kanada ging zuletzt für den HC Innsbruck in der ICEHL auf Torejagd.

Nikita Shatsky kehrt nach einem Jahr bei den Höchstadt Alligators in der Oberliga Süd zurück an die Westparkstraße. Seine bisher einzige Saison bei den Pinguinen endete mit nach einer Schulter-Verletzung nach 24 Spielen. Der 27-jährige ehemalige russische Junioren-Nationalspieler spielte bis zu seiner ersten Saison in Deutschland ausschließlich in Russland (KHL 19 Spiele, VHL 188 Spiele, MHL 150 Spiele).

Für Magwood ist Krefeld die zweite Station in Europa. In der verkürzten Corona-Saison 2020/21 stand der 24-jährige Rechtsschütze bei den Ottawa Senators unter Vertrag, kam jedoch lediglich bei deren Farmteam, den Belleville Senators in der AHL zum Einsatz. Zuvor besaßen die Nashville Predators die Rechte an dem Center. In zwei Jahren im System der „Preds“ sammelte Magwood bei den Milwaukee Admirals in der AHL (48 Spiele, fünf Tore, neun Vorlagen) und den Atlanta Gladiators in der ECHL (62 Spiele, 20 Tore, 32 Vorlagen) Spielpraxis.