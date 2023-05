Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Deutsch-Tscheche David Cerny wird ab der kommenden Saison für die Krefeld Pinguine stürmen. Zuletzt stand der Stürmer beim EC Bad Nauheim unter Vertrag und konnte in 65 Spielen 20 Punkte (acht Tore, zwölf Vorlagen) erzielen. Der 22-Jährige stand mit dem ECN im Finale der DEL2-Playoffs.

Peter Draisaitl, der Sportliche Leiter der Pinguine, erklärt: „David Cerny ist uns auch wegen seiner ordentlichen Leistungen in den Playoffs mit Bad Nauheim aufgefallen. Ich sehe bei ihm Potenzial, er muss jedoch in diesem Sommer hart arbeiten, damit er dieses ausschöpfen kann. Wir wollen ihm dabei helfen, den nächsten Schritt zu machen. Er bringt bereits solide physische Grundlagen mit und zeigt Ansätze sein Skill-Set als Scorer zu verbessern zu können. Darauf bauen wir auf.“



Cerny wurde in Usti nad Labem, Tschechien geboren, besitzt aber einen deutschen Spielerpass. Nach seiner Eishockey-Ausbildung in unterschiedlichen tschechischen Nachwuchsmannschaften fand der Linksschütze 2018 ein neues Zuhause in Schwenningen, wo er zuerst für die U20-DNL-Mannschaft auflief und in der Saison 2019/20 sogar sein DEL-Debüt feierte. Nach vier Jahren Schwenningen mit kurzen Einsätzen als Förderlizenzspieler bei den Wölfen Freiburg entschied sich Cerny zur vergangenen Saison für einen Wechsel in die DEL2 zum EC Bad Nauheim.