Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Krefeld Pinguine haben Stürmer Nikita Krymskiy unter Vertrag genommen. Der 18 Jahre alte Deutsch-Russe stand zuletzt in der Oberliga bei der EG Diez-Limburg unter Vertrag. In 35 Einsätzen erzielte der in St. Petersburg, Russland geborene Krymskiy 19 Punkte (acht Tore, elf Vorlagen).

Geschäftsführer Sergey Saveljev: „Nikita ist ein Spieler mit Perspektive und ist der Inbegriff unserer Strategie, junge deutsche Spieler an die Mannschaft heranzuführen. Er hat eine sehr gute Einstellung, ist selbstbewusst und wir sind optimistisch, dass er sein Potenzial bei uns ausschöpfen wird. Er hat bereits jetzt gute technische Fähigkeiten und wir möchten zusammen mit ihm sein Spiel auf das nächste Level bringen.“

Krymskiy, der seit seinem fünften Lebensjahr in Deutschland lebt, begann seine Nachwuchskarriere in der Hauptstadt bei den Eisbären Juniors Berlin. Wegen des Lockdowns in Deutschland und der damit verbunden Aussetzung des Spielbetriebs in den Nachwuchsligen sammelte der 1,81 Meter große Linksschütze in der Saison 2020/21 Spielpraxis in seinem Geburtsland bei Vityaz Podolsk. In der vergangenen Saison folgte die Rückkehr nach Deutschland und Krymskis erste Profi-Station in der Oberliga. Hinzu kamen zwei Einsätze für Deutschlands U18-Juniorennationalmannschaft.