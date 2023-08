Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Krefeld Pinguine haben sich die Dienste des 20-jährigen Kevin Niedenz von den Kölner Haien gesichert.

Der gebürtige Berliner verbrachte die vergangene Saison als Förderlizenzspieler überwiegend beim EC Bad Nauheim in der DEL2 und kam in 25 Spielen auf vier Vorlagen. Peter Draisaitl, Sportlicher Leiter der Krefeld Pinguine: „Wir sehen in Kevin Niedenz einen jungen Spieler mit viel Potenzial. Wir wollen ihm dabei helfen sich hier weiterzuentwickeln und ihn an die Mannschaft heranführen.“