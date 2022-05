Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Krefeld Pinguine haben sich die Dienste des Nachwuchs-Talents Justin van der Ven von der DNL-Mannschaft der Kölner Haie gesichert. Der 19-jährige Niederländer, der eine deutsche Spiellizenz besitzt, unterschreibt einen Dreijahresvertrag in der Seidenstadt.

Der 1,79 Meter große Linksschütze führte in der abgelaufenen Saison die Scorerliste in der DNL mit 51 Punkten (20 Tore, 31 Vorlagen) in 30 Spielen an. Hinzu kamen fünf weitere Spiele und Punkte (ein Tor, vier Vorlagen) in den DNL-Playoffs in denen der Stürmer mit seinem Team knapp den Eisbären Berlin unterlag.

Sergey Saveljev: „Wir freuen uns in den nächsten drei Jahren, mit Justin arbeiten zu dürfen. Wir haben in den letzten Saisons vielen jungen deutschen Spielern geholfen, den nächsten Schritt zu machen und sehen bei Justin großes Potenzial. Er ist für sein Alter schon sehr gut ausgebildet und wird bei uns, wenn er weiterhin so hart arbeitet wie bisher, eine dauerhafte Rolle in der ersten Mannschaft übernehmen.“