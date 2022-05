Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Krefeld Pinguine nehmen für die kommende Saison Stürmer Dennis Miller unter Vertrag. Der in Tübingen geborene Deutsch-Russe stand in der vergangenen Saison bei den Augsburger Panthern unter Vertrag und konnte vier Vorlagen in 30 Spielen beisteuern.

Ausgestattet mit einer Förderlizenz absolvierte der 1,77 Meter große Rechtsschütze noch 16 Spiele für die Tölzer Löwen mit 13 Punkten (fünf Tore, acht Tore). Bei den Pinguinen hat er einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Millers Nachwuchskarriere war überaus abwechslungsreich. Nachdem er seine Schüler-Zeit bei den Adlern Mannheim verbrachte, zog es ihn und seine Familie nach St. Petersburg. Über die RB Hockey Academy und einem kurzen Abstecher nach New Hampshire in der EHLP, landete der nun 22-Jährige im Seniorenbereich von Spartak Moskau. 2019 folgte dann der Wechsel zu den Fuggerstädtern nach Augsburg. Nach drei Spielzeiten dort kommt Miller auf 56 Einsätze und konnte gleichzeitig noch als Förderlizenzspieler in der Oberliga und DEL2 Spielpraxis sammeln.