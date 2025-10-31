DEL2 kompakt

Krefeld Pinguine geben Punkt in Bietigheim ab – EV Landshut schlägt Spitzenreiter

01.11.2025, 00:03 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Das sah doch zunächst alles nach einer klaren Sache für die Krefeld Pinguine aus. Doch die Bietigheim Steelers schafften noch den Ausgleich. Derweil besiegte der EV Landshut den Spitzenreiter der DEL2, die Kassel Huskies. Gleich drei Spiele am Freitagabend endeten 5:0.

Benjamin Zientek traf schon nach gut zwei Minuten für die Bietigheim Steelers, ehe die Krefeld Pinguine derart zurückschlugen, dass alles nach einem klaren Sieg für die Gäste vom Niederrhein aussah. Krefeld traf innerhalb von 70 Sekunden dreimal durch Jon Matsumoto, Tim Schütz und Max Newton (13., 14.) zum 3:1. Später stellte Krefeld noch auf 4:2, doch die Steelers schlugen zurück und glichen die Partie schließlich durch Marek Racuk (57.) aus. 19 Sekunden vor dem Ende der Overtime erzielte Adam Payerl dann aber doch noch den Treffer zum 5:4 (3:1, 1:2, 0:1, 1:0) für Krefeld.

Die Düsseldorfer EG lag im Duell mit den Lausitzer Füchsen vor gut 5500 Zuschauern zweimal vorne, doch Weißwasser sicherte sich einen Punkt. Am Ende ging der Sieg mit 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) an die Rheinländer – allerdings erst im Penaltyschießen. Dabei hätte das Spiel auch in der Overtime entschieden werden können. Ebenfalls per Penalty. 28 Sekunden vor dem Ende gab es einen Strafschuss für die Hausherren, doch Erik Bradford scheiterte an Füchse-Goalie Anthony Morrone. Im Schusswettbewerb sicherte Yushiroh Hirano aber doch noch den Sieg für die DEG.

Der EV Landshut setzte sich derweil gegen den Liga-Primus Kassel Huskies mit 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) durch und rückte bis auf zwei Punkte an den Spitzenreiter heran. Die Niederbayern lagen schon mit 3:1 vorne, doch Kassel stellte noch zweimal den Anschluss her. Der EVL ließ sich aber nicht mehr düpieren. Den Schlusspunkt setzte Trevor Gooch per Empty-Net-Goal, der zuvor schon das zwischenzeitliche 4:2 für Landshut erzielt hatte.

Kurios: Der EC Bad Nauheim (gegen den ESV Kaufbeuren), die Eispiraten Crimmitschau (gegen den EHC Freiburg) und die Starbulls Rosenheim (bei den Blue Devils Weiden) gewannen jeweils mit 5:0. Die Eisbären Regensburg gewannen dagegen „nur“ mit 4:0 gegen die Ravensburg Towerstars.

Alle Ergebnisse im Überblick:

Bietigheim Steelers – Krefeld Pinguine 4:5 (1:3, 2:1, 1:0, 0:1) n.V.

Düsseldorfer EG – Lausitzer Füchse 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) n.P.

EC Bad Nauheim – ESV Kaufbeuren 5:0 (4:0, 0:0, 1:0)

Eispiraten Crimmitschau – EHC Freiburg 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

EV Landshut – Kassel Huskies 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Blue Devils Weiden – Starbulls Rosenheim 0:5 (0:1, 0:3, 0:1)

Eisbären Regensburg – Ravensburg Towerstars 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)