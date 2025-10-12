ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
Jonas Neffin für Steelers nur einmal zu überwinden

Knapp 4000 Zuschauer sehen Regensburger 5:1-Erfolg gegen Bietigheim

(Foto: dpa)

Nach der durchwachsenen Leistung bei der 0:3-Niederlage am Freitag in Crimmitschau wollten die Eisbären Regensburg gegen das Tabellenschlusslicht der DEL2, die Bietigheim Steelers, natürlich Wiedergutmachung betreiben. Am Ende setzten sich die Hausherren mit 5:1 durch.

In der sechsten Minute war es Alex Berardinelli, der mit seinem ersten Saisontreffer Gästegoalie Florian Mnich überwinden konnte. Danach hatten auch die Bietigheimer durchaus ihre Chancen, scheiterten jedoch immer wieder an Jonas Neffin im Regensburger Gehäuse. Ein schönes Zuspiel von Pascal Zerressen nutzte dann Corey Trivino zum 2:0 für die Oberpfälzer (17.).

Im zweiten Abschnitt spielten eigentlich nur die Gäste, doch die Treffer erzielten die Regensburger. Der überragende Jonas Neffin brachte die Angreifer der Steelers schier zur Verzweiflung. In der 30. Minute war es Constantin Ontl, der für die Eisbären auf 3:0 stellte und Bryce Kindopp machte schließlich den vierten Regensburger Treffer perfekt (39.). Verzichten mussten die Regensburger seit Mitte des Drittels auf Angreifer Alex Berardinelli, der nach einem unglücklichen Zusammenprall verletzt von der Eisfläche humpelte.

Bereits nach 28 Sekunden im letzten Drittel, war die Partie dann endgültig entschieden. Kevin Slezak stellte auf 5:0. Ein Shutout war Jonas Neffin aber nicht vergönnt, weil Tamas Kanya in der 52. Minute der Ehrentreffer für die Gäste gelang.

