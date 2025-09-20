Deutsch-Schwede kommt aus der NCAA

Kevin Marx Norén erhält Tryout-Vertrag bei der Düsseldorfer EG

20.09.2025, 19:24 Uhr Lesedauer: eine Minute

Die Düsseldorfer EG sorgt kurzfristig für mehr Tiefe im Kader. Die Rot-Gelben haben Kevin Marx Norén mit einem Tryout-Vertrag für einen Monat ausgestattet.

Das 23-jährige Stürmer-Talent besitzt die deutsche und die schwedische Staatsbürgerschaft und kommt aus der NCAA (National Collegiate Ahletic Association) an den Rhein. Dort ist der Rechtsschütze zuletzt für das Rochester Institut of Technology aufgelaufen.

Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Kevin Marx Norén hat im Probetraining bei uns sein Potenzial angedeutet. Wir wollen ihm Gelegenheit geben, sich weiterhin bei uns zu zeigen. Deshalb haben wir ihn mit einem Tryout-Vertrag für einen weiteren Monat ausgestattet.“ Marx Norén wurde am 15. Juli 2002 im schwedischen Knivsta geboren, ist 1,88 Meter groß und 92 Kilogramm schwer.

Durch die gestrige Verletzung von Kristian Blumenschein hat er schon am Sonntag beim Spiel in Freiburg (18.30 Uhr) die Chance, in den Kader der DEG zu rücken.