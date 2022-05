Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Löwen Frankfurt feierten vor ein paar Tagen den Gewinn der DEL2-Meisterschaft und den sportlichen Aufstieg ins Oberhaus. Mittendrin: Kevin Maginot. Der Flügelspieler der Hessen wird im Live-Interview auf Instagram mit uns über den Titelgewinn und die Zukunft bei den Löwen sprechen.

Die Karriere des 27-Jährigen begann in seiner Heimatstadt beim Mannheimer ERC in der U16. Bei den Jungadlern schaffte er schließlich den Sprung in die DNL. 2013 folgte der Schritt zum EC Bad Nauheim in die DEL2, ehe er zwei Jahre später bei den Adlern in der DEL debütierte.

2018 wechselte Maginot zu den Löwen und erreichte in seiner ersten Saison das Playoff-Finale, in dem er jedoch an den Ravensburg Towerstars scheiterte. Revanchieren konnte er sich jetzt gut vier Jahre später, als er mit den Hessen die diesjährige DEL2-Meisterschaft gegen die Towerstars perfekt machte. Wir wollen wissen: Wo lagen die Stärken der Löwen? Wodurch gewannen sie ihre Spiele? Und überhaupt: Wie fühlt es sich an, Meister zu sein?

Während der sportliche Aufstieg in trockenen Tüchern ist, fehlt zum offiziellen Aufstieg noch die entsprechende Lizenz, an der die Frankfurter gerade arbeiten. Auch hier wird Maginot uns Einblicke geben können.

Und natürlich darf auch unsere Powerfragerunde wieder nicht fehlen, um lustige Geschichten oder unfassbare Kuriositäten zu hören. Selbstverständlich gibt es hierbei auch für euch die Möglichkeit, euch einzubringen: Habt ihr Fragen an den Löwen-Stürmer Maginot, die euch schon immer interessiert haben? Dann schickt sie uns im Vorfeld über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram! Wir freuen uns über jede eurer Fragen!

Wer es bis dahin nicht erwarten kann, sollte sich unbedingt noch die letzte Folge mit Daniel Pietta ansehen - es lohnt sich!