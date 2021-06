Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Löwen Frankurt haben Kevin Maginot verpflichtet. Der gebürtige Mannheimer kommt von den Heilbronner Falken.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass mit Kevin Maginot ein Spieler zu uns zurückkommt, der sich die letzten beiden Saisons in Heilbronn nochmal sehr gut weiterentwickelt hat. Kevin hatte in den letzten beiden Jahren, bei einer vermeintlich kleineren Mannschaft, in Heilbronn die Möglichkeit, vor allem auch sein Potenzial im Powerplay zu zeigen und kommt nun als noch kompletterer Spieler mit nochmal deutlich mehr Erfahrung zu uns zurück.“

Kevin Maginot: „In Frankfurt spielen zu können, hat mir damals schon sehr gut gefallen. Ich hoffe, dass wir in der kommenden Saison wieder vor den geilen Löwen-Fans spielen dürfen, denn wir haben noch etwas vor, was wir leider beim meinem letzten Mal nicht gemeinsam beenden konnten.“

Maginot (26) erlernte das Eishockeyspielen in seiner Heimatstadt Mannheim. 2014 machte Kevin den Schritt ins Profieishockey bei den Heilbronner Falken in der DEL2 – in den folgenden Jahren spielte er für die Adler Mannheim in der DEL sowie als Förderlizenzspieler für die Kassel Huskies, ehe er in der Saison 2018/19 an den Main wechselte. Zuletzt trug der 1,90 m-Verteidiger zwei Saisons das Trikot der Heilbronner Falken. Nun kehrt er mit DEL2-Erfahrung aus insgesamt 340 Spielen (39 Tore/93 Assists) ins Löwen-Rudel zurück.

