​Der 40-jährige Deutsch-Kanadier Kevin Lavallée geht in seine 21. Saison in Deutschland und bestritt hierzulande 513 Spiele in der höchsten sowie 364 Spiele in der zweithöchsten Spielklasse – und wechselt nun zu den Selber Wölfen.

Zudem trug er 14 Mal das deutsche Nationaltrikot. Kevin Lavallée bringt somit Erfahrung pur mit ins Selber Vorwerk und soll der Wölfe-Abwehr die nötige Stabilität geben.

Bereits mit 19 Jahren wagte Lavallée den Sprung über den großen Teich und schloss sich dem Augsburger EV an, für den er in der zweiten Mannschaft und der U20 zum Einsatz kam. Amberg (3. Liga), Straubing (2. Liga) und die Kassel Huskies (DEL) waren die nächsten Stationen in der Karriere des 40-jährigen Verteidigers, ehe es für ihn nochmals kurzzeitig zurück nach Nordamerika in die ECHL ging. Doch dann rief während der laufenden Saison 2005/06 diesmal das DEL-Team der Augsburger Panther und seither blieb der Rechtsschütze dem deutschen Eishockey treu. Für Schwenningen und München lief Kevin nochmal in der damaligen 2. Bundesliga auf, ehe ihm mit dem EHC München 2009/10 der Aufstieg in die DEL gelang. Zwischen 2010 und 2012 trug Kevin Lavallée 14 Mal das Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Die Kölner Haie, die Hamburg Freezers, die Iserlohn Roosters, die Fischtown Pinguins (allesamt DEL), die Dresdner Eislöwen (DEL 2) und zuletzt die Rostock Piranhas (Oberliga Nord) waren die weiteren Stationen in seiner Laufbahn.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Kevin Lavallée einen wahnsinnig erfahrenen Mann für unsere Verteidigung gewinnen konnten. Zudem bringt Kevin körperliche Robustheit sowie ein gutes Auge mit“, freut sich Geschäftsführer Jürgen Golly über den Neuzugang. „Wir wollten Kevin schon in der letzten Saison für die Playdowns verpflichten. Hier hat er uns aber abgesagt, weil er sich nach seiner Verletzung noch nicht 100 Prozent fit gefühlt hat. Der Kontakt ist seither nicht mehr abgerissen und wir mussten nicht lange überlegen, als uns Kevin signalisiert hat, dass er zur kommenden Saison gerne in unser Wolfsrudel stoßen möchte“, so Golly weiter.